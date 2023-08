Kiskorú lányoknak mutogatta magát az utcán az a 19 éves békéscsabai férfi, aki ellen most a Békéscsabai Járási Ügyészség szeméremsértés miatt emelt vádat.

Ismerjük a mezőkovácsházi lányokat, asszonyokat, mennyire kreatívak, mennyi kézműves tevékenységben kipróbálják magukat s hogy mennyire nyitottak az újra, a másra, a különlegesre. Néhány napos táboruk keretében alkalmuk volt Tótkomlósra, egy szlovák házba ellátogatni, ahol az épület valamennyi helyiségében működő szövőszékek vannak és azokon dolgozik Sas András.

Főző- és pogácsasütő-versenyt is hirdettek az immár 15. alkalommal életre hívott Pogácsafesztivál keretében, amelyet pénteken nyitottak meg Kétegyházán. A kezdő napon kitárták a kapukat a helyi amatőr művészek kiállításán is, valamint küzdősportgálát rendeztek. Szombaton román nemzetiségi napot tartanak számos fellépővel, és vasárnap is több koncerttel számítanak az érdeklődőkre.

Rendkívül csekélye az esélye annak, hogy egy veszélyes aszteroida becsapódik a Földbe. Ugyanakkor az emberiség felkészült arra, ha egy ilyen objektum közelítene a bolygó felé, képes lenne eltéríteni – erről is beszélt dr. Barna Barnabás, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa, kutató csillagásza a csütörtökön a Békés Megyei Könyvtárban. Az eseményt az Egy hét a csillagok alatt országos programsorozat részeként rendezték meg annak apropóján, hogy szombaton tetőzik a Perseidák meteorraj, most érdemes hullócsillagokra vadászni.

Véget értek a 101. Területvédelmi Zászlóalj táborai, a legutolsónak hagyományőrző tematikában Szeghalom, a Várhelyi Tábor adott otthont ezen a héten. A pénteki bemutató napon a fiatalok 1848/49-es replika fegyverekkel meneteltek, majd megtöltötték azokat és tüzeltek is velük.

