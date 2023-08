A gyermekeket kísérő felnőtteknek is remek szórakozást ígértek, hiszen ők még emlékezhetnek is ezekre a játékokra.

Kertész Zoltán informatikus, a Békés Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese elmondta, azért is különlegesek a játékok, mert ezeket már nem, vagy csak nehezen lehet beszerezni. Hozzátette, korábban már tavaly is rendeztek ilyen retro játékos délutánt: akkor apa-fia csapatok érkeztek, most viszont több gyermek még a nagymamáját is elcsábította.

A tervek szerint legközelebb az ősz folyamán ismétlik majd meg a programot.