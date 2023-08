Berke Istvánné, az egyesület elnöke elmondta, hogy Posztós Károly szakoktatóval egy intézményi látogatás során ismerkedtek meg, és ekkor derült ki, hogy a Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestület felhívására jótékonysági céllal, társaival jár festeni.

A Bocskai utcai épületet most vásárolta meg az egyesület az önkormányzattól – de 2009 óta használta térítésmentesen –, felújításra szorul, így óriási segítséget jelentett, hogy a szakemberek az akció keretében kifestették az étkezőt és a folyosót, és mindent hoztak magukkal, ami szükséges. Civil szervezetként erre vagy önkéntesekkel vagy saját munkatársakkal lett volna csak máshogy lehetőségük.

Posztós Károly szakoktató

Fotó: Bencsik Ádám

A Bocskai utcai épület egyébként egykor iskolaként szolgált, és most itt működik a Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület Lépegető Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskolája, ahol tizennégy halmozottan sérült fiatal tanul; valamint a fogyatékossággal élőknek otthont adó két bentlakásos intézmény egyike, ahol nyolcan élnek – ők a festés ideje alatt pont kirándulni voltak.

Berke Istvánné és Balogh Istvánné, az egyesület elnöke és titkára elmondták: 30 éves múltra tekint vissza a civil szervezet. Először az iskolás korú gyermekekkel kezdtek el foglalkozni, a helyi általános iskolával beindítottak egy csoportot az értelmi sérült, autizmussal élő fiataloknak, a civil szervezet biztosította a szükséges eszközöket és a képzett pedagógusokat. Aztán igény jelentkezett nappali intézményre, majd lakóotthonra, a Lépegető iskola pedig 2010-ben tárta ki kapuit.

Hangsúlyozták: mindig a szükség diktálta a fejlesztéseket, a bővítéseket, és mostanra összeállt egy komplex ellátási rendszer azért, hogy tanköteles koruktól kezdve életük végéig biztos helyen tudhassák gyermekeiket a szülők. Azaz van iskola 14 tanulónak – ide 6 és 23 éves koruk között járhatnak a fiatalok –; két nappali intézmény 12-12 fő számára; illetve két lakóotthon, a Bocskai utcában nyolc, a Toldi utcában 11 ellátottnak.

A környékbeli településekről is sokan keresték és keresik az egyesületet, és 2006-ban beindították a támogató szolgálatot. Az iskolásokat és a nappali intézményekben ellátottakat reggel hozzák, délután viszik, a kisbusz minden nap legalább 400 kilométert tesz meg Vésztőn és környékén. Közben főzőkonyhát szintén nyitottak, egyrészt az ellátottaknak, de más igényeket szintén kiszolgálnak.

Kiemelték: az egyesület összesen több mint negyven főállású munkatársat alkalmaz. Az ellátottaknak is adnak munkát: közülük tizennégyen vesznek részt fejlesztő foglalkoztatásban, de mindenkinek biztosítanak valamilyen foglalatosságot. Példaként hozták fel a szőnyegszövést, az agyagozást, a quillinget – egy speciális papírtechnikát –, illetve állatokat is tartanak.

Az egyesület vezetői hangsúlyozták, hogy az elmúlt évtizedekben sok támogatást kaptak a várostól és a vésztőiektől is, erkölcsileg és anyagilag egyaránt. A rendezvényeik is rendkívül népszerűek, és most készülnek a 30. születésnap apropóján a jubileumi eseményre.