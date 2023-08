A fajtamentő mintaprogram keretében érkezett Békéssámsonba Baltazár. Az Agrárminisztérium támogatásával immár ötödik alkalommal vehetett át kuvaszkölyköket az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ). Békés vármegyében most egy kutyussal foglalkoznak – számoltunk be éppen egy évvel ezelőtt.

– Mára szépen felcseperedett Baltazár. Kiváló az idegrendszere, ez már egészen kicsi, kölyök korában kiderült róla. Most, a falunapi koncerteken is nyugodt maradt a legnagyobb zajhatás idején is. Nem fél ő semmitől, nem rettenti meg más állat se. Szépen haladunk a kiképzésével, okosodik. Az engedelmességi feladatokat ügyesen teljesíti. A közelmúltban meghívást kaptunk a székkutasi piknikre, ahol bemutatkozhattunk és mindent megcsinált, amit kértem tőle – sorolta a polgárőr, aki három társával és természetesen Baltazárral volt szolgálatban a békéssámsoni falunapon.

A kuvasz az őrző-védő feladatokban is jártas, de a tanulás folyamatos. Készül gazdijával a polgárőr járőrvizsgára. Már kapott Kerekes László felkéréseket, ha levizsgázik Baltazár, akkor ott, ahol magasabb fokozatú biztonságra van szükség, a polgárőr kutyás szolgálatára nem csak Békéssámsonban, de a környező településeken is igényt tartanak. Ősszel kiállításokon is megmutatja magát Baltazár.