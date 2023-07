Az egész napos programot Siklósi István polgármester nyitotta meg. Kérte, hogy emlékezzenek meg a fiatalon elhunyt ifjú Maczkó Istvánról, aki ezt a farmot megálmodta. Szólt arról is, hogy a rendezvény Szabóné Szöllősi Anna ötletéből született meg, és a Westernnapot szeretnék a jövőben is évente megrendezni.

A westernlovaglást Butsi Adrienn lovasoktató és tanítványai mutatták be, a vállalkozó szellemű gyerekek és felnőttek ki is próbálhatták. Az érdeklődőknek az íjászatot a Mezőberényi Íjász és Hagyományőrző Sportegyesület tagjai prezentálták, a rendezvény résztvevői kézbe is vehették az íjakat.

Kutyás bemutatót tartott a Rex Mentőkutyás Egyesület. A Maczkó Farm lovasaival bemutatták, hogy – az áltatok intelligenciájából adódóan – miként tudnak a lovak és a kutyák együttműködni. A rendőrség felkérésére az egyesület eltűnt emberek felkeresésével is foglalkozik, így a közönség a kutyáktól őrző-védő gyakorlatot is láthatott.