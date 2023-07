A Csorvási löszgyepen kora tavasztól egészen nyár végéig folyamatosan jelen van a sárga szín, hiszen egymás után nyílnak a sárga virágú, különböző növényfajok. Jelenleg ezt a színt a hengeresfészkű peremizs, a tejoltó galaj, a pusztai gyújtoványfű és a karcsú orbáncfű képviseli.

A hengeresfészkű peremizs június utolsó hetében kezdett virágozni, a jelenség augusztus közepéig is eltarthat. Az idén viszonylag csapadékos volt a tavaszi és a kora nyári időszak, így a mérsékelten meleg kedvezett annak, hogy a növények az átlagosnál jóval nagyobbra nőjenek. Találtak 80 centiméternél is magasabb hajtásokat, illetve megfigyelték, hogy ezek a hosszú hajtások már megdőlnek a saját súlyuk alatt, ami a korábbi években nem volt jellemző.

Magyarországon kilenc peremizsfaj fordul elő, melyek közül a hengeresfészkű a ritkábbak közé tartozik. Elsősorban a sztyepprétek, száraz gyepek, löszgyepek mészkedvelő növénye. Régebben gyógynövényként is használták, elsősorban felső légúti megbetegedések orvoslására. Népies elnevezése német örvénygyökér, illetve hengeres sertecsék. A hengeresfészkű peremizs leveleinek nagyon jellegzetes citrus illata van, ezáltal könnyű felismerni, akár még virágzás előtt is. Kiváló méhlegelő és szárazságban is jól termeli a nektárt.