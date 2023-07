A világversenyt, a Nemzetközi Keverék- és Fajta Bajnokságot augusztus 30-tól szeptember 3-ig rendezik a hollandiai Hellendoornban, így lassan elérkezünk a felkészülés egyik legfontosabb részéhez – nyilatkozta lapunknak Baráth Orsolya és Szabó Márton, akik civilben is egy párt alkotnak. A válogatottba négyfordulós selejtezősorozaton keresztül lehetett bekerülni, a megmérettetések mindegyikén pontokat kaptak a versenyzők, és a legjobb eredményeket elért kutya-gazda párosok lettek tagjai a nemzeti csapatnak. Marci két kutyával, Zippoval és Johnny-val vágott neki a kihívásnak. Előbbi kutyával már tavaly is kijutott a vb-re, Johnny-val pedig decemberben kezdett el versenyezni, és kellemes meglepetésre vele is sikerült kivívnia a kvalifikációt. Orsi pedig Remy névre hallgató szintén border collie kutyájával képviseli Magyarországot és természetesen Gyulát a világversenyen. Zippo és Remy egyéniben és csapatban, Johnny pedig egyéniben áll majd rajthoz gazdájával. A válogatottat egyébként tizenhatan alkotják majd.

– Természetesen gőzerővel készülünk – árulták el a fiatalok lapunknak. Mint azt Orsi elmondta, a hétvégi edzések mellett igyekeznek hétköznaponként is egy-egy tréninget beiktatni, a közelmúltbeli óriási hőség azonban nem volt a „barátjuk”, a néhány fokos enyhülés hozott némi könnyebbséget. Marci kiemelte, a szervezők vélhetően hasonló pályát állítanak majd fel Hollandiában is, mint amit a hazai versenyeken megszokhattak.

– Természetesen vélhetően valamivel nehezebb lesz a kihívás, éppen ezért még jobban kontroll alatt kell majd tartanunk a kutyákat. Erőteljesebb felkészülésre nincs szükség, inkább bizonyos hangsúlyokra kell jobban figyelnünk – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy az edzéseket mennyire bonyolult a magánéletükkel, illetve a munkájukkal összeegyeztetni, elmondták, ez nem egyszerű logisztikai feladat, különösen, mert Marci kötetlen munkaidőben dolgozik. Hétköznaponként előfordul, hogy csak összenéznek, és ha lehetőségük van, már indulnak is a border collie kutyusokkal edzeni.

– A tréningek során nem a hosszúságra, hanem az intenzitásra törekszünk, a rövidebb nehezebb dolgokat, a fordulást, bizonyos szituációkat gyakoroljuk – emelték ki.

Marci, Orsi és a kutyák augusztus 23-án indulnak el Gyuláról, tesznek egy kis családlátogatást Belgiumban, majd elutaznak a világbajnokság helyszínére. A kutyák kölyökkoruk óta utaznak, így várhatóan nem okoz majd számukra gondot a mintegy 1550 kilométeres távolság.

Az esélylatolgatással kapcsolatban úgy fogalmaztak, szeretnének hibátlan pályát menni, és kiderül, hogy az mire lesz elég.

Komoly eredménye a gyulai klubnak

Alt Sándor, a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub elnöke lapunknak elmondta, nagyon komoly eredménynek tartja, hogy két versenyzőjük is bekerült a válogatottba.

– Nagyszerű eredmény ez a végeken működő kis közösségünk számára – tette hozzá, majd kiemelte, külön megtiszteltetés, hogy a válogatott egyik csapatkapitánya Baráth Orsi lesz. Kifejtette, versenyzőik világbajnokságon való részvételét a Bethlen Gábor Alapkezelő, a Gyulai Várfürdő és dr. Görgényi Ernő polgármester támogatja.