A Magyarok Világszépe főszervezője a Békés vármegyei származású Fásy Ádám volt, aki már több mint három évtizede bonyolít le szépségversenyeket, és nem egynek adott otthont Békéscsaba is.

Cintia elmondta, a közönségdíj több tízezer szavazat alapján dőlt el, és az orosháziaknak nagy szerepük van abban, hogy ő nyert. Ahogy fogalmazott, összefogtak érte, sokan a helyszínen is szurkoltak neki. Kutyusa, Kókusz ezt nem tehette meg, mert a nagy meleg és Kókusz hosszú szőre miatt Cintia nem akarta, hogy ne érezze otthonosan magát kedvence.

A közönségdíjas lány beszélt arról, hogy először fehér koktélruhában lépett a kifutóra, ez számára az est egyik legizgalmasabb része volt. Hasonlóan jól érezte magát a magyaros viseletben, bikiniben, a farmer, short, fehér trikó, magassarkú cipő összeállításban és a fekete estélyi ruhában egyaránt.

Cintia először fehér koktélruhában lépett a kifutóra. Fotó: Czerkl Gábor

Cintia kitért arra, most nyaral majd egy kicsit, aztán készül a világversenyre. Vagyis továbbra is lejár az edzőterembe, odafigyel az étkezésére, és ha minden jól megy, elkezdi főiskolai tanulmányait. Tanítónőként szeretne majd dolgozni, mert szereti a gyermekeket, és pedagógusként hozzájárulhatna fejlődésükhöz. Természetesen – ha felkérést kap – a továbbiakban is szívesen vállal modellfotózásokat.

Aki szeretné, meg tudja tekinteni a Super TV2-n az „Út a döntőig” című kisfilmet július 15-én, (szombaton) 22.05 órától, illetve a Finálét július 16-án, vasárnap, szintén 22.05 órától.

