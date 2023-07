Immáron 38 esztendeje termeszt dinnyét Békéscsabán Mochnács György és neje, Zsófia, az első szállítmánnyal már meg is jelentek a békéscsabai piacon.

– Az első napon elkapkodták a sárgadinnyéinket a vásárlók, aminek nagyon örülünk, ugyanis a törzsvásárlóink már várták a portékánkat – hangsúlyozta Zsófia. – Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy még a szezon elején tartunk sárgában és görögben is, a korai fajtákkal vagyunk jelen. A fóliás magyar sárgadinnyék ideje lejárt, a szabadföldiből viszont még nincs elegendő a piacon.

Mochnács György

Ez nem azt jelenti, hogy ezek a dinnyék kevésbé zamatosak, édesek, hanem azt, hogy sokkal nehezebb a termelés feltételeit biztosítani. Egy korai fajta vetőmagja akár tíz-tizenötszöröse lehet egy később érő fajtájénak.

– Mi egyet tudunk garantálni, azt, hogy az őseinktől megtanult „recept” szerint termesztjük a dinnyét – ecsetelte Mochnács György. – Az időjárás egy általunk nem befolyásolható tényező, de hatással van a dinnyére, miként az összes többi szántóföldi kultúrára is. A napi hőmennyiség ingadozása a mostani időszakban jelentős, előfordultak 11 fokos reggelek, majd aznap 30 fokos csúcshőmérsékletek. Ez nemcsak bennünket, embereket, hanem a dinnyéket is megviseli. A húsrészük sem egyenletesen érik be, de a napi, többszöri odafigyelés, mozgatás sokat segített. Szerintünk jövő szombat lesz a hazai dinnye dömpingjének első napja. Ugyanakkor addig is mindenhol megtalálható bizonyos mennységben a békési sárga és görög.