A szakemberek folyamatosan nyírják a füvet a közterületeken, virágokat ültetnek azért, hogy színesek legyenek a terek, illetve az utak, járdák javítására is gondot fordítanak, hiszen a tavaly lezárult 10 milliárd forintos beruházásba nem férhetett be minden korszerűsítésre szoruló szakasz. Az alpolgármester szólt arról is, hogy a galambok milyen problémákat okoznak, és hogy miként veszi fel a harcot a madarakkal szemben az önkormányzat.

Nagy Ferenccel még a legutóbbi városi közgyűlés előtt beszélgettünk.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!