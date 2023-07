Az ünnepségen Boruzsné Szatmári Erzsébet, a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház, Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője köszöntötte a megjelenteket.

Kardos Károly beszéde kezdetén elmondta, pénteken a szokásoknak megfelelőn köszöntötte a város legidősebb lakosát, Kis Imréné Terike nénit, aki szeptember 26-án tölti be 101. életévét. Szólt arról, hogy szombaton délelőtt az elmúlt egy évben született 34 legfiatalabb körösladányi gyermeket köszöntik.

Mint elmondta, az előző Körösladányi Napok óta a hazai önkormányzatok sok új „kihívással” szembesültek.

– A 2022-ben az elszabaduló energiaköltségek új feladatokat jelentettek – tette hozzá. Kiemelte, a körösladányi képviselő-testület az elmúlt több mint egy évtizedben komoly fejlesztéseket hajtott végre a városi épületek és ingatlanok energetikai fejlesztése, korszerűsítése érdekében. Az épületek többségében a fűtést meg tudták oldani alternatív energiahordozó legtöbbször fa, illetve faapríték felhasználásával.

– A közvilágítás is korszerű, energiatakarékos, hatékony led technológiával működik. Ennek köszönhetően, csak a művelődési ház nyitva tartását kellett korlátozni a téli időszakban – tette hozzá. – Minden intézmény zökkenőmentesen működött, az önkormányzati feladatok ellátása zavartalan volt, és a megemelkedett rezsiköltségeket sikerült kigazdálkodni. A fűtési szezon elején a költséghatékony működés miatt a családsegítő központ a polgármesteri hivatal szinte teljesen kiürült B épületébe költözött. Ezzel felszabadult egy ingatlan, aminek a későbbi funkciója akkor még nem volt ismert. Ez esetben beigazolódott a mondás, hogy minden nehézség egyben egy új lehetőséget is hordozhat magában. 2023 tavaszán a Körösladányi Református Egyházközség döntött a református általános iskolai oktatás újraindításáról. A képviselő-testület egyhangúan határozott az épület ingyenes használatba adásáról, így 2023 szeptember elsejétől 75 év után újra elindulhat egy első osztály a református egyházközség fenntartásában.

A fejlesztésekről a polgármester elmondta, elkészült egy külterületi feltáró út felújítása.

– Zajlik az engedélyezési eljárás az új piac használatbavételével kapcsolatban. Ehhez kapcsolódik parkolók építése, amelyek a napokban szintén elkészülnek – sorolta. – 250 millió forint értékben épül a kerékpárút-hálózat 253 méteres új szakasza, illetve közel 2300 méteren megújul a kerékpárút a 47-es út mellett. Elkészült az óvodai és bölcsődei fűtés rekonstrukciója. Ezen felül a cseppfertőzéses esetek csökkentése mellett az érintés-mentes és takarékos csapok használatával a vízfelhasználás csökkentése is megvalósult. Már a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik az egészségügyi központ bővítésével kapcsolatban, ami, – ha elkészül – a védőnői szolgálat színvonalasabb működését fogja szolgálni 150 millió forint értékben. Reményeink szerint július végére, augusztus közepére vízjogi engedélyes terve lesz a Sebes-Körös partján épülő csónaktároló öbölnek és kajak-kenu táborhelynek. A projekt megvalósítására nettó 162 millió forintot fordíthatnak. A terület fejlesztésével az aktív, illetve a vízi turizmus alapvető feltételeit alakítják ki, illetve újabb turisztikai fejlesztések közvetlen kiinduló vagy kapcsolódási pontja is lehet a beruházás. Ezt a távlati fejlesztési célt segítheti, hogy sikerült megvásárolni az egykori szabad strandnak is helyt adó területet, így az hosszú évtizedek után végre önkormányzati tulajdonba került. Így összesen már közel 10 hektárnyi ártéri területtel rendelkezünk.

Kardos Károly szólt a helyi civil szervezetek város életében betöltött szerepéről, amelyek munkája a koronavírust követően visszaállt a régi kerékvágásba. Kitért arra, hogy az Őszikék nyugdíjas klub idén szeptemberben ünnepli alapításának 40. évfordulóját, a Nadányi Társasság pedig a 20. éve jött létre. A MEDOSZ sportegyesület ismét sikeres évet zárt. A felnőtt csapat az előkelő 5. helyen végzett az NB3 keleti csoportjában, ahol az utolsó fordulókig harcban állt a 3. helyért. Az ifjúsági csapat 2022 után ismét elhódította a megyei ifjúsági kupát. Az U16 korosztály pedig veretlenül, minden mérkőzését megnyerve nagy fölénnyel nyerte meg a bajnokságot.