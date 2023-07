A focibajnokság megnyerése után, egy 2021-es nyári napon Thuróczy Áron a barátaival a Körös-partra sietett, hogy együtt ünnepeljenek. A gyulai román gimnázium diákja a vízbe ugrott, de a feje nekicsapódott egy víz alatti tárgynak, melynek következtében azonnal lebénult. Egy hosszú kezelést követően Áron egyre jobb fizikai állapotban van és mindent megtesz annak érdekében, hogy a felépülése minél sikeresebb legyen. Bár a mindennapjai megváltoztak minden erejével azon van, hogy teljes életet élhessen – írja a borsonline.hu.

Körülbelül fél centiméter választott el a vízfelszíntől. Amikor fel akartam állni, nem értettem, hogy mért nem mozog a lábam. Ezután ki akartam tolni magam kézzel, de az sem mozdult. Ekkor realizáltam, hogy nem tudok egyedül kijönni a vízből.

– emlékezett vissza a lap kérdésére.

Bár a fiatalnak csak egy százalék az esélye arra, hogy újra járni fog, mindig pozitívan áll hozzá a dolgokhoz. Ahogy fogalmazott, a járás egy olyan dolog, hogy bárki bármit mondhat, ő dolgozni fog azon, hogy sikerüljön.

A fiú állapota már így is rengeteget javult. Bár az ujjai nem mozognak, illetve deréktól lefelé teljesen lebénult és képtelen mozogni, ha valaki megérinti a lebénult testrészeit, azokat érzékeli. A balesete óta Tik-Tokon osztja meg az emberekkel a történetét és azt, hogyan is lehet egy ekkora traumát feldolgozni.

– A baleset előtt a sport szerves részét képezte az életemnek – nyilatkozta a borsonline.hu-nak. – Testépítő voltam, MMA-ztam, fociztam. Most már igaz nem vagyok izmos és verekedni se tudok már úgy, mint régen, de ha ebbe nem öltem volna bele ennyi időt és energiát, akkor nem lehetnék most itt és ezt nem mondhatnám el. A tüdőm ugyanis nem lett volna olyan erős, hogy kibírja azt az időt, amit a víz alatt voltam. Illetve volt egy izomzatom, annak köszönhetem, hogy most a felsőtestemet így tudom mozgatni és így mozog a kezem – sorolta.