A bizottsági elnök kedden folytatott egyeztetést Erdélyi Imola Erzsébet igazgatóval, az intézmény vezetőjével. Megerősítette, hogy a sebészeti szakrendelésre sikerült új multifunkcionális sebészeti műtőasztalt, valamint két darab műtő lámpát, egy falra és egy mennyezetre szerelhetőt beszerezni. Az új műtőasztal a betegek gyors és biztonságos mozgatását teszi lehetővé. A műtőlámpák prémium kategóriájúak, kiváló paraméterekkel rendelkeznek és nagy teljesítményűek. A mennyezeti műtőlámpa 160 ezer Lux erősségű a pedig fali 50 ezer Lux erősségű. A beszerzés bruttó 7,4 millió forintból valósult meg, amit az intézet saját forrásból biztosított.

– Örömteli az is, hogy sikerült biztosítani a nyugdíjba vonuló munkatársak pótlását megfelelő szakemberekkel – tette hozzá. – Dr. Pánczél István helyett március 1-től dr. Szabó Dávid tüdőgyógyász szakorvos dolgozik Békésen, dr. Forvith Erzsébet főorvost pedig július 1-től dr. Pohánka Tünde váltotta, aki négy napot rendel városunkban, míg egy napot Gyulán dolgozik a kórházban.

Mucsi András felhívta a betegek figyelmét, hogy 8-14 óra között személyesen és telefonon is tudnak időpontokat foglalni a rendelőintézet földszintjén kialakított recepción, de az ottani munkatárson kívül 7-15 óra között még két telefonos munkatárs áll a páciensek rendelkezésére. Ha az egyik vonal foglalt, kilenc csengetés után kapcsol át a mások munkatárshoz, de ha ő is foglalt, akkor újabb öt csengetés után a harmadik kollegához kapcsol. Így biztosan el tudnak érni valakit az intézményben a betegek. Az intézmény honlapján minden szakrendelésnél fel van tüntetve az is, hogy hol mikor lehet közvetlenül is időpontot foglalni.