A mintegy félmillió forint értékű napozóágyakat jelképesen hétfőn reggel adta át Izsó Gábor, a közalapítvány kuratóriumának elnöke és Kálmán Tibor polgármester, az alapítvány tagja Erdélyi Imolának, a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatójának. A fejlesztéssel kapcsolatos sajtótájékoztatón Izsó Gábor elmondta, a közalapítvány a Békési Uszoda 2009 december 13-i átadását követően több különböző volumenű beruházásból vette ki aktívan a részét.

– 2010-ben kültéri termálmedence építése kezdődött, melyhez jelentős anyagi támogatással járult hozzá a békési önkormányzattal együttműködve a Békési Fürdőért Közhasznú Közalapítvány. A beruházás 2011 nyara óta szolgálja a betegek gyógyulását a kiváló, hévízi minőségű gyógyvizével – sorolta Izsó Gábor. – Emellett gőzkabint és szaunát épített a közalapítvány, melynek kivitelezéséhez az önkormányzat szintén hozzájárult. 2020-ban az újonnan megépült kültéri gyermekmedence fölé napvitorlát készíttetett a közalapítvány a fürdőző gyermekek védelme érdekében, illetve magához a létesítmény kialakításához is hozzájárult a szervezet. Ezzel egyidejűleg szintén új napozóágyakat és napernyőket is adományozott a közalapítvány, illetve korábban ivókutat is létrehoztak.

Új napozóágyak szolgálják a békési fürdőzőket Fotó: Für Henrik

Kálmán Tibor polgármestere, a kuratórium tagja elmondta, a beruházás komoly mértékben javítja a látogatók komfortérzetét. Hangsúlyozta, bíznak benne, hogy a háborús helyzet enyhülésével folytatódhat majd a fürdő további fejlesztésre. A településvezető elismerően szólt a fürdőben zajló munkáról. Mint mondta, mindenki dicséri a körülményeket, a tisztaságot, a barátságosságot. Kérdésünkre Kálmán Tibor kifejtette, a látogatottság eléri, kicsit meg is haladja a 2019-es járvány előtti bázisév számait. A békési lakcímkártyával rendelkező lakosok 10 százalék kedvezménnyel kereshetik fel a fürdőt.

Izsó Gábor kérdésünkre elmondta, a napozóágyak beszerzését megelőzően egyeztettek a fürdő vezetésével, hogy miben tudnának segíteni. Kiemelte, a visszajelzések alapján, több felmerülő lehetőség közül azt választották, amellyel leginkább az emberek, a látogatók kényelmét szolgálják.