„Két-három héttel ezelőtt, ott jártamkor az Erzsébet lakóparki játszótéren egy kisgyermekes anyuka jelezte, hogy a hinta kicsit mozog, nyikorog” – írta közösségi oldalán Nagy Ferenc alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője. „Természetesen kértem az eszköz karbantartását, megjavítását a Városgazdálkodási Kft-től. A múlt héten kaptam egy választ, amelyben a szakemberek jelezték, hogy a további javítgatás már nem megoldás, a hintát jobb ha teljesen lecseréljük. Így is teszünk, és mivel ezt a választókerületi forrásokból kell megoldani – lehetőleg gyorsan –, miután egyeztettük a szakemberekkel, hogy milyen hintát szereljünk ide, a beszerzési és a szükséges forrásbiztosítási folyamatot elindítottam. Remélem, hogy szeptember hónapban a csere be is fejeződik” – fogalmazott a képviselő.