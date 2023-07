A jövőben is működhet állami támogatás révén, önkormányzati fenntartásban a Biztos Kezdet Gyerekház – mondta dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester. Emlékeztetett: az intézmény szolgáltatásait pár éve indították be, majd ki is alakítottak számára egy megfelelő részt az óvodának és a konyhának is helyet adó épületben. Van érdeklődés a gyerekház szolgáltatásai iránt: itt a kisgyermekes anyukák sok segítséget kaphatnak szakemberektől a gyermeknevelésben, emellett például főzni, sütni tanulhatnak, de akár mosásra is van lehetőségük.