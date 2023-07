Békéscsaba ismert alakja ő, hiszen már „ősidők” óta autóvillamossági-szerelőként dolgozik a városban. Kézügyesség és szakmai tudás ahhoz a szakmához is kell, miként a horgászathoz sem árt. Doki szinte minden hétvégén hódol horgászszenvedélyének, de nem mindig akad ekkora hal a horgára.

Néveri László tógazda elmondta, a hétvégén a pontyok mellett szép tokhalakat is fogtak a horgászok a tóból. Augusztusban pedig majd a tudásukat is összemérhetik, ugyanis a hagyományos versenysorozat folytatódik az iskolakezdés előtt. Az idei csúcsot egyébként a Néveri-tónál egy 13,58 kilós ponttyal a stílszerűen Pontyos Zoli névre hallgató horgász tartja. Kuriózumnak számított az is, amikor a békési származású, Szegeden tűzoltóként dolgozó Csató István egy 10,20 kilós tokhalat emelt ki a vízből.