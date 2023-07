Vonzó iskolai programok

Az almáskamarási iskolában a tanév egy pizsama party élményével ért véget. Megágyazott a suli minden diákja a tornateremben, majd másnap búcsút intett a tanévnek. A pizsama party mellett egyhetes napközis Erzsébet-tábort is szerveztek a tanulóknak. Ennek a tematikája az indián élet volt. Az idei vakációt is elbúcsúztatják, nem is akárhogyan.

– Az Erzsébet-tábor nálunk rendhagyó. Zánkára utazunk. Az egész iskola. Augusztus végét a Balaton partján tölthetjük, szeptember elsején térünk haza – tájékoztatott Pintér Edit.