A felnőtt csapatok oltási gyakorlat és váltófutás versenyszámokban, az ifjak tűzoltó akadálypályán és váltófutásban versengtek – értesült hírportálunk.

Felnőtt férfi kategóriában versenyzett a Békéssámson ÖTE csapata. Többségük már ifi kategóriában is egy csapatot alkotott és szerzett szép erdeményt országos és olimpiai versenyen – olvastuk közösségi oldalukon. Most az oltási gyakorlaton és az akadály váltófutásban is a második legjobb időeredményeket érték el. Ám az oltási gyakorlaton néhány hiba miatt lecsúsztak a dobogóról. A csapat tagjai: Fazekas Gergő, Gyüre Tibor, Juhász-Nagy Csongor, Nagy-Benkő Adrián, Péter-Szabó Ámon, Péter-Szabó Ámor, Szántó Márkó, Szántó Richárd, Szecskó László.

Azt már Nagy Sándor, a tótkomlósiak parancsnoka mesélte, hogy a miskolci versenyre való utazáshoz komoly támogatást kaptak az önkormányzatoktól: Békéssámson, Tótkomlós, Csanádalberti is kisbuszaival segítette a versenyzők, illetve a versenyhez nélkülözhetetlen eszközök (pályaelemek, időmérő berendezés) eljutását, amiért hálásak.

Egyébként a tótkomlósi hölgyek csapata az országos verseny 5. helyezésére büszke, míg a 11 éves fiatalok két gárdája a 7. és a 8. helyen fejezte be a miskolci versenyt.