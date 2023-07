Faját illetően szintén óriás az a garda, amelyet Farkas Gusztáv Balázs a közelmúltban, faeper csalival fogott a Hármas-Körösön. Olyannyira hatalmas példányról van szó, hogy az élménybeszámoló tanúsága szerint, akár versenybe is szállhatott volna egy előkelő országos rekordlistás helyezésért – írta a KHESZ, majd idézte a kiváló horgász beszámolóját: „Szeretném megosztani Önökkel a fogásomat, melynek nagyon örültem, mivel igen ritkán találkozok vele. Sajnos csak becsültük a súlyát, kiló körüli példánynak saccoltuk és nem is gondolkoztam, hogy méregessem, kíméletesen visszahelyeztem éltető elemébe. Másnap néztem, hogy az országos rekord 1,2 kg, amit a Maroson fogtak, így már nagyon bántam, hogy nem mérlegeltem, viszont mindenképp méltónak találtam arra, hogy megosszam Önökkel is. Aznap még akasztottam egy hasonló példányt is, de sajnos meglépett”