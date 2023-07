A megyeszékhely főterén a júliusi nagy meleg ellenére már a kora délutáni órákban kifejezetten sokan jöttek össze. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület színes programkavalkáddal várta az érdeklődőket, különösen a gyerekek találhattak könnyen a kedvükre való elfoglaltságot. Berta János, Jimmy bohóc vásári meséjével ezúttal is elvarázsolta a kicsiket és a nagyokat, és az erősen interaktívvá váló történetbe még a városházára érkező násznépet is beleszőtte. Emellett volt kézműves foglalkozás, játszóház, ugrálóvár, lufihajtogatás is.

Délután négy órakor a polgármesteri hivatal nagy kapujánál elkezdték osztani az ötszáz Csaba szeletet.

Nagy Ferenc alpolgármester – aki maga is tevékeny részt vállalt a finomság kiosztásában – hírportálunknak elmondta, a város lakóinak van egy jogos elvárásuk arra, hogy legyenek programok.

– Ezt az utat a kolbászfesztivál nyitotta meg, ami megmutatta, hogy mekkora szükség van a közösségi rendezvényekre – tette hozzá. – A kolbászfesztivált megelőzően leginkább a hagyományos ünnepeken május elsején, gyermeknapon, augusztus 20-án voltak nagyobb rendezvények, azután felmerült, hogy nem csak ezeken az alkalmakon érdemes programokat szervezni. Ennek egyik folyományaként hívták életre évekkel ezelőtt a Csaba Napot, amely a városi nyári események egyik fontos pontja. Hozzátette, az időpont jó választás azért is, mert az év ezen szakaszában mindig kedvező az időjárás. Hosszú távon a Csaba Nap pedig egy nagyszerű városi fesztivállá, egy programsorozat kezdetévé nőheti ki magát, amelynek idegenforgalmi ereje is lehet.

Nagy Ferenc kiemelte, a szombati programban a békéscsabai Munkácsy-negyedet alkotó intézmények működtek együtt, amit Varga Tamás alpolgármester koordinált. A bábszínház, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a múzeum, illetve a könyvtár közösen állították össze a rendezvényt, és – emelte ki – emellett augusztus 20-ig nagyon színes eseménykavalkád, kiállítások, előadások, koncertek várják majd a békéscsabaiakat, valamint a városba látogatókat. Az alpolgármester úgy vélekedett, a programok évről évre bővebbek és színesebbek lehetnek. Szólt arról, hogy szombaton este a Milagro-Santana tribute és a Cry Free-Deep purple tribute ad koncertet.