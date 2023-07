A Békéssámsoni Tömegsport Egyesület 5. alkalommal hirdette meg az érdeklődők számára az éjszakai csillagtúrát. Az elmúlt alkalmak príma hangulata idén is garantált volt: terített asztallal fogadták az érkezőket a békéssámsoni játszótéren. Kellett a jó kondi, no meg a vidámság az induláshoz.

Virág Zoltán – az egyesület tagja, aki a játékos, sok ügyességet is igénylő feladatokat kitalálta – mesélt az idei sikeres program kulisszatitkairól. Röviden így összegzett: kalandokban bővelkedő éjszaka volt. S bővebben?

– A település ismert helyszíneit bejárva, de még az erdőbe, a homokbányába is eljutva kellett teljesíteniük a csapatoknak a feladatokat. A körülbelül 8 kilométeres távot 5 óra alatt mindenki sikeresen megoldotta. Finom falatokkal (zsíros kenyér lila hagymával) alapoztak, majd minden erejüket, ügyességüket, vidámságukat latba vetve kezdték el a csillagtúrát. Újdonság volt az éjszakai íjászat, minden vessző jó helyre talált – nyugtázta mosolyogva Virág Zoltán. A párterápia nevű állomáshelyen a férfi versenyző a menyasszonyt talicskán tolta a leendő anyós elé (minél gyorsabban), ahol versikét mondva kellett megkérni a lány kezét, majd át kellett öltözni is, szóval voltak kacagtató, összetett feladatok is az éjszaka sötétjében.

Finom falatokkal várták a rajtnál, a játszótéren a nevezőket. Fotó: Facebook

– Az volt a cél, minél jobban összekovácsoljuk a családi, baráti, munkahelyi közösségeket. Csapatépítőnek is nevezném ezt a népszerű eseményt a falu életében – tette hozzá Virág Zoltán, akitől azt is megtudtuk, az idei csillagtúra legfiatalabb résztvevője 5, a legtapasztaltabb 59 éves volt. A rajt 21 óra 30-kor volt, az érkezés másnap hajnali 3-kor. Idén egyébként érkeztek Hódmezővásárhelyről és Sóshalomról is nevezők.

Végig mindenki kitartott, várta az eredményhirdetést. 2023-ban a csillagtúra győztese a Harmincas övezet nevű formáció lett (három házaspár alkotta a csapatot).