Versenyelőnyt biztosít a hőhasznosító hőszivattyú

A hőhasznosító hőszivattyú kapcsán Medgyesi Tamás ügyvezető kiemelte, hogy egy rendkívüli versenyelőnyt biztosító termékről van szó, amellyel az ipari környezetben keletkező hőhulladékot újra lehetne hasznosítani kis energiabefektetéssel. Ez a rendszer megfelelő lehet az ipar mellett közintézményeknek, mint iskoláknak vagy kórházaknak, sportlétesítményeknek, irodaházaknak.

Úgy véli, hogy egy exportképes termékről van szó, az energiakrízis hatására Nyugat-Európában rendkívül megnőtt az érdeklődés az ilyen berendezések iránt, és szerinte a piac nőni fog, akár nagyságrendileg is. Bár a terméket a Polar márka ernyője alatt vezetik be a piacra, a gyártása továbbra is maradna a Geowatt Kft.-nél.