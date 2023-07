Az elmúlt hónapok a lakossággal és a vállalkozásokkal való partnerség még szorosabbá fűzéséről szóltak. Gyűjtésbe kezdett az Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy új tűzoltóautó beszerzésére.

Olyan autót kerestek gépparkjuk bővítésére, ami a laktanya garázsába is befér. Találtak is egy IVECO létrás gépjárművet Németországban. A Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5 millió forint tartaléka azonban kevésnek bizonyult, a még hiányzó 4 milliót adományokból próbálták előteremteni.

Nagy Sándor parancsnok elmondta, mozgalmas 3 hónap van mögöttük. A napi feladatok mellett nemcsak a közösségi felületeken közzé tett felhívásukra adtak a lakosok 5 ezer és 50 ezer forint közötti felajánlásokat, de a vállalkozások is támogatták őket, a kezdeményezésüket. Ám a személyes találkozásokkor folytatott beszélgetéseknek, a kapcsolatoknak sokkal nagyobb hatása volt. Ezek után tudtak jó döntéseket hozni az adományozók. Hálásak minden beérkezett forintért – tette hozzá a parancsnok, aki egy jó csapat élén azt is elárulta, a még be nem érkezett forintokat a kollégák saját privát forrásaik „mozgósításával”, tagi kölcsönnel kipótolták, hogy a vásárlás mielőbb hivatalosan is megtörténhessen.

Ezt a létraszert például a kosárból is lehet irányítani

Fotó: Für Henrik

– Szerencsére az eladó türelmes volt. Elutaztam Németországba, hogy személyesen is meggyőződjek, mit is kapunk a pénzünkért. Ez az emelőkosaras tűzoltóautó nem új, de teljes gyári felújítást kapott (amit 10 évente minden, hasonló járművön el kell végezni). Ezután megvettük, s az 1600 kilométeres hazaúton jól teljesített – tette hozzá a parancsnok. Folyamatban van az üzembehelyezés, a kezelő állomány típusvizsgát tesz, s utána bevethető lesz a jármű, hogy a komlósi tűzoltók a munkájukat még hatékonyabban végezhessék.