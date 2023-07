Könnyekkel küzdve is mesélnek

Domokos István elmondta, az Országjáró egyik legnagyobb erénye, hogy nem több száz kilométerről készül.

– Hétről hétre vesszük a fáradságot, és elutazunk az ország, a Kárpát-medence legtávolabbi pontjaira is, így a műsorban szereplők a saját közegükben mutathatják meg magukat – hangsúlyozta a felelős szerkesztő. – Amikor készülünk egy-egy adásra, nagyon sok információt megtudunk az adott településekről, de minden adás rejteget kincseket. Sokszor olyanokat is, amelyek nincsenek benne a köztudatban, sőt, nem egyszer olyanokat is, amelyekről talán csak a helyiek tudnak. Az Országjáró ebből a szempontból egy hatalmas tabló, ami összegyűjti a természeti kincseket, az épített örökség remekeit, de azokat az embereket, közösségeket is, melyek különleges tudás birtokában vannak.

Szinte minden hétvége tartogat egy-egy nagy találkozást és fontos pillanatot. Ilyen az, amikor egy idős hölgy a könnyeivel küszködve mesél az édesanyjától tanult hímzéseiről, amikről korábban azt gondolta, senkit sem érdekel. Egy-egy vendég olyan történettel rukkol elő, amit még soha, senkinek nem mondott el.