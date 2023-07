Beol podcast 58 perce

Olvasóbarát környezet az orosházi könyvtárban: Buzai Csaba a vendégünk

Folyamatosan nő az Orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár olvasóinak a létszáma, ez annak is köszönhető, hogy 2019 óta ingyenes a beiratkozás. Folyamatosak a fejlesztések is, hogy szakmai koncepciójukat minél esztétikusabb és olvasóbarát környezetben tudják megvalósítani az ott dolgozók. Júniusban hivatalosan is befejeződött a Justh Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának a felújítása. Erről a fejlesztésről, a tündéri környezetről is beszélgetett Csete Ilona Buzai Csaba intézményvezetővel.

20230711 Orosháza Az Orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának felújítása és fejlesztése, ami az Emberi Erőforrások Minisztériuma 15 millió forintos támogatásából valósult meg, hivatalosan is befejeződött. Az alkotó, olvasó gyerekek már birtokukba is vették. Fotó: Für Henrik FH Békés Megyei Hírlap Képen: Buzai Csaba az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója Fotó: Für Henrik

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

