Teljesen telített lesz a fedett-nyitott rész

Kozma János vezérigazgató elmondta, hogy az árusok egy része tart az újabb költözéstől, hiszen a vevők is megszokták az ideiglenesnek szánt parkolóházat. Igyekeznek nyugtatni őket, és tapasztalható, hogy hatalmas az igény az újonnan épült részekre a bérlők részéről. A fedett-nyitott részen minden pavilon gazdára talált a pályáztatás eredményeként, a kereskedelemre alkalmas fedett és nyitott burkolt területekből is elkelt minden négyzetméter. Azaz teljesen telített lesz ez a rész, és keresik is azokat a lehetőségeket, hogyan lehetne bővíteni az elárusító helyek számát. Szabad pavilonok egyelőre csak a zárt csarnokban akadnak, itt számítanak a jelentkezőkre.