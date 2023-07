E fesztivál résztvevői először 2017-ben fedezték fel maguknak a gyopárosi fürdő területét. A Naditábort annak ajánlották, aki a nyári pihenés mellett spirituális feltöltődésre is vágyik. A korábbi évek tapasztalatai alapján a tábor vendégei megkedvelték a helyet, a magyar és a külföldi vendégek érdekes és hasznos előadásait, a mandalaszórást, a tibeti orvosok hasznos tanácsait, a kezeléseket és minden olyan eseményt, amely az önismeretet és a spirituális fejlődést szolgálta. Idén is hasonlóra számíthat az, aki bekapcsolódik a programokba.

A házigazda, a Városüzemeltetési Zrt. vezérigazgatója, Benkő Ferenc érdeklődésünkre elmondta, hétfő óta érkeznek a látogatók a Prananadi táborba. A kívülállók számára az árulkodik a fürdő kapuin belül zajló eseményekről, hogy felállítottak egy hatalmas sátrat...

– A rendezvényt a nadisok vezetője, Petrezselyem József nyitotta meg, s azóta egész hétre szóló, gazdag programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvényre Nepálból megérkezett kíséretével Pema láma, aki egy nepáli hegyi kolostor vallási vezetője. Butánból itt van dr. Sherab Tenzin, akinek a szakterülete a tibeti orvoslás és egész héten fogadja és kezeli a táborból hozzá érkezőket. A doktorral érkezett speciális keleti masszázstechnikákat ismerő masszőr, aki szintén várja az érdeklődőket. Előadást tart a héten többször is Cser Zoltán, a budapesti Buddhista Főiskola Oktatási Igazgatója, akivel közösen jógáznak is a résztvevők – avatott be a részletekbe a vezérigazgató.