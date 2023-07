– Az art camp az évek alatt folyamatosan fejlődött, bővült, éppen ezért újabb helyszínt kerestünk a foglalkozások számára. Így találtuk meg az ideális körülményeket, az inspiráló alkotói közeget és megfelelő nagyságú helyet egyaránt biztosító Gyula-Városerdőn fekvő erdei iskolát – fogalmazott Aros Éva. Mint elmondta, a gyerekekkel igyekeztek maximálisan kihasználni a lehetőségeket, hiszen a közelben az erdei környezet mellett kőhajításnyira fekszik a szabadstrand, ahol szinte napi rendszerességgel megfordultak, megfordulnak a táborlakók. A fürdőzők, kikapcsolódók is szívesen találkoztak a fiatal művészekkel.

Hegedűs Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekek olyan anyagokkal, illetve eszközökkel is dolgozhatnak, amire az iskolában nem feltétlenül nyílik lehetőségük.

Az idei évben a felvételi előkészítő is szerepet kapott a programok során.

– Eddig is nagyon sok diákunk került be művészeti közép- és felsőoktatásba, bár a tábor célja nem elsősorban ez. Idén pedig éppen az igények miatt elindítottuk a felvételi előkészítő műhelyt, ahol olyan szakember foglalkozik a fiatalokkal, akinek éppen ez a szakterülete, és természetesen más pedagógusok is tudnak tanácsokat, instrukciókat adni a sikeres felvételihez – tette hozzá.

Strandolás és számháború is színesítette a napokat

Kurucz Tímea elmondta, a gyerekek számára az is különleges élmény, hogy a művészeti iskolás és a nem művészeti iskolás, például még hagyományos általános iskolába járó diákok is jelen vannak. Előbbiek megosztják tapasztalataikat a többiekkel, tanácsot, rálátást adnak számukra.

Az art camp természetesen nem csak a munkáról szól, bár a fiatalok alig akarnak elszakadni az alkotástól. Ahogy említettük, gyakran kijárnak, kijártak a szabadstrandra, de a teljesség igénye nélkül számháború és közös bográcsozás is színesítette a különleges környezetben eltöltött napokat.