Könyveiben mesél az afrikai mindennapokról

– A könyvekben találtam meg a kifejezési módom, azok alapján tudok előadásokat tartani, akár a vuduról, akár a nigériai mindennapokról – fogalmazott dr. Kondricz Péter.

Két kötetet is jegyez, amelyek az afrikai országgal kapcsolatosak: Kalandok Nigériában, a szultánok, emírek és királyok földjén; valamint a Szerelem a Boko Haram árnyékában – és mindkettőt be is mutatták a békéscsabai irodalmi esten.

Hozzátette: a könyvek olyan világba kalauzolják el az olvasókat, amit nem vagy amit csak hamis képzetekkel ismernek. Úgy véli, az írások sokat segítenek abban, hogy az emberek megismerhessék ezt az egyben szerencsés és szerencsétlen országot.

Az író karcolatokat is jegyez, amelyeket folyamatosan jelentet meg közösségi oldalán. Szerinte mindenből lehet ihletet meríteni, és bár lehet, hogy közhely, igaz: a téma az utcán hever. Igyekszik a gondolatait humoros formában, egy kávé mellett elolvashatóan tálalni. A tapasztalatai szerint szeretik is mindezt az olvasók, mivel egyre többen követik.