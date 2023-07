A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott napközis foglalkozásokkal az volt a cél, hogy a programok a lehető leginkább igazodjanak a gyerekek érdeklődési köréhez.

A fiatalok a két táborban megtekintették a békéscsabai evangélikus gimnázium művészeti képzését, ami technikumként működik. Megismerték a Széchenyi István technikum, azaz a Közgé képzési kínálatát. A Kós Károly középiskola műhelyeiben belekóstoltak az asztalos és kárpitos szakmába. Jártak a Szent-Györgyi Albert technikumban, ahol a rendészet, az egészségügy, a kreatív és a nyomdaipar területeit barangolták be. A Zwack József középiskolában az élelmiszer-ellenőrzési technikus és a pék képzésbe kóstoltak bele a szó szoros értelmében, illetve a Kemény Gábor Technikumban a mechatronikai technikus, azaz az autószerelő és a logisztikusok munkájában mélyedhettek el.

Az iskolák mellett műhelyekbe és cégekhez is ellátogattak a fiatalok, így jártak a Linamar Hungary Zrt.-nél, ahol a könyvelőktől kezdve a mérnökökön át a szalag mellett dolgozó munkások feladatáig mindent láthattak. Megfordultak autószerelő műhelyekben, míg a békéscsabai médiacég szerkesztőségében a print, az online és a televíziós újságírás csínját-bínját ismerték meg.

Bejutottak a gyerekek a békéscsabai kórházban a skill laborba, ahol az újraélesztés és a csecsemőgondozás elsajátítása mellett egy speciális szemüveg segítségével kipróbálhatták, hogyan látják a világot a részegek és a drogosok. A JóPálya táborosok jártak a rendőrségen, ahol bemehettek az irányítóközpontba, felpróbálhatták a rendőrök védőöltözetét, felülhettek motorra. A gyulai Almássy-kastélyban muzeológus, kommunikációs vezető, múzeumpedagógus és tárlatvezető mesélt a munkájáról. A Gyulai Törvényszéken pedig végigjátszhattak egy tárgyalást is.

A kétszer öt nap alatt végül 15 helyszínen számos területtel és szakemberrel ismerkedtek meg a gyerekek, ezzel is segítve a pályaválasztásukat. Nemcsak az a cél, hogy tudják, mi tetszik nekik, hanem az is, ha tisztában legyenek azzal, mi az, amivel semmiképpen nem szeretnének foglalkozni, hiszen ez is szűkíti a kört.