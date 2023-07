Pardi Gézáné, a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója elmondta, bővült az intézmény felszereltsége. Idén is több képzésen vettek részt a szakemberek, akik a jó gyakorlatokat is megosztják egymással, majd beépítik azokat a hétköznapokba. A gyermekek száma az előző időszakban is magas volt, és most is sokan iratkoztak be óvodába, bölcsődébe. Azt tapasztalták, hogy emelkedett a sajátos nevelési igényű fiatalok száma is, ami kihívást jelent, fejleszteni, segíteni kell őket.

Kiemelte: nagy hangsúlyt fektettek az óvodák a családi programokra, mindegyik színvonalas, értéket közvetítő eseményt szervezett, és ahogy a mindennapi nevelés során, ezeken is megjelent a hagyományőrzés, a környezetvédelem.