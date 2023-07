Huszka-Seben Gabriella, az egyesület elnöke elmondta, hogy anno találtak egy felhívást, miszerint egy vállalkozás megajándékozza azokat a fiatalokat, akik bizonyítványa kitűnő lett. Úgy gondolták, hogy egy nem színötös bizonyítvány és diák nem ér kevesebbet egy kitűnőnél, hiszen nem a jegy, az osztályzat a lényeg, hanem a befektetett munka és energia. Ezért várták a nem színötösöket jutalomként palacsintával, ami motivációt is jelent a tanulóknak a továbbiakban.

Az egyesület hat éve jött létre jótékony céllal, és amellett, hogy a tagok is részt vesznek karitatív eseményeken, ők is szerveznek ilyen akciókat, valamint segítik például a beteg gyermekeket akár műanyag kupakok gyűjtésével, akár motoros felvonulással. Huszka-Seben Gabriella elnök hozzátette, hogy a kemény magba tízen tartoznak, de vannak pártoló tagjaik is. Idén a békéscsabaiak szavazatai alapján Herczeg Tamás országgyűlési képviselőtől Közösség-díjat érdemeltek ki.

Talabér Emília, Józsa Petra Hanna, Bereczki Bianka és Bereczki Attila. Fotó: Für Henrik

A vasárnapi rendezvényen a gyerekek nemcsak palacsintázhattak és motorokat nézegethettek, hanem találkozhattak például két fiatal tehetséggel: Talabér Emília gokartversenyzővel, sőt, akár a járművébe is beülhettek, valamint Bereczki Bianka motokrosszversenyzővel, aki szintén elhozta kétkerekű járgányait.