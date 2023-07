Sajnáljuk, hogy megszűnik, mert ennek a vonalnak megvan a maga hagyománya, de el kell ismerni, hogy a döntés racionális

– mondja a makói vasútállomáson feleségével együtt várakozó nyugalmazott sebész főorvos, Sepp József hétfőn délelőtt. Hozzátette, ezzel a vonattal már nagyon régen nem utaztak, távolsági járatokkal is csak ritkán - olvasható a delmagyar.hu oldalon.

A befutó vonaton már jó néhányan ülnek, nagyjából meg is telik a szerelvény. A kalauz meg is jegyzi, miközben kiadja a jegyet, hogy máskor csak négy-öt utast kell kiszolgálnia. Az nyilvánvaló, hogy a legtöbben vasútbarátok, a kíváncsiság hozta őket ide, többségük még csak nem is helybeli. Sokan fotóznak, a jegyeket gondosan elteszik, út közben vidáman beszélgetnek – mi másról, mint a vasútról, a vonatokról.

Útközben mind többen és többen csatlakoznak a megállóknál. Aztán a vonat beér Újszegedre, ahol már kisebb tömeg verődött össze. A kalauz bejelenti, hogy tíz perc múlva indul vissza a vonat.