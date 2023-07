Emlékeztetett, hogy egy korábbi beruházás során két, lényegében távhős rendszert alakítottak ki. Az első rendszerre rákötötték az általános iskolát és a két konyhát, a másodikra pedig az egészségházat, a művelődési házat, a községházát és a családok átmeneti otthonát. Előbbit a református egyházközség, utóbbit pedig az önkormányzat működteti.

Hangsúlyozta, hogy egy-egy szalmabála önköltsége ezer forintra tehető, és a tapasztalatok alapján a fűtési szezonban egy nap alatt átlagosan tíz fogy el. Azaz naponta pár ezer forintból megoldható az, hogy a közintézményekben kellően meleg legyen.

Dudás Árpád polgármester elmondta, hogy mind az önkormányzat, mind a református egyházközség 1000-1000 szalmabálát tárolna be. Egy hektárról nagyjából 15 szalmabála jön be. Kiemelte, hogy a gazdák is ajánlottak fel a település számára árpaszalmát és búzaszalmát egyaránt, cserébe ők is segítik őket.