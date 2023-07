457 éve zajlott a gyulai vár történetének legfontosabb eseménye, amikor a mintegy tizenötszörös túlerőben lévő oszmán hadsereg ostromolta az erődítést. Az 1566-os ostrom hősei előtt több mint kétszáz hagyományőr tisztelgett azzal, hogy hadijáték keretében elevenítette fel az egykori történéseket. A látványos eseményt ráadásul ez alkalommal is élőben kommentálta a szokott rendkívül hiteles, mégis könnyed, közérthető módon prof. dr. Csikány Tamás hadtörténész.

Mint azt a Gyulai Kulturális Nonprofit Kft. tájékoztatásából megtudtuk, a péntektől vasárnapig tartó háromnapos Végvári Napok leglátványosabb eleme ezúttal is a gyulai vár 1566-os ostromának megjelenítése volt. A hadijáték forgatókönyve a tényleges történelmi eseményeket mutatta be, és a csata során a filmekben is használatos pirotechnikai speciális effekteket, lövéseket, becsapódásokat megjelenítő termékeket, fényeffekteket és fütyülő csöveket használtak fel. Annak érdekében, hogy a robbanások még látványosabbak és élethűbbek legyenek, a pirotechnikai eszközökön kívül lisztet és virágföldet is „bevetettek”.

Kerecsényi László és mintegy 2-2,5 ezer várvédője a nagyjából tizenötszörös túlerővel szemben a magyar hadtörténetben, a végvári harcok során páratlanul hosszú ideig, 63 napon át tartotta a gyulai várat. Dobónak és katonáinak 38 napig kellett kitartania Egerben, Zrínyi pedig 34 nap után tört ki embereivel Szigetvárról.