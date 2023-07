Babák Mihály polgármester köszöntőjében elhangzott, a TOP PLUSZ program keretében nyertek 221 millió forintos forrást a beruházásra, ami már régi vágyuk volt. Hozzátette, "nagy hibája" a Vízi Színháznak az, hogy ki van téve az időjárás viszontagságainak, így például ebben a szezonban már két előadás maradt el esőzés miatt. Éppen ezért nyújtottak be pályázatot a két meglévő bástya lefedésére, melyeken így a jövőben kivárhatja az eső végét a közönség. A projekt keretében továbbá épül négy páholy is, ami eddig hiányzott a Vízi Színházból, valamint fejlesztik a hangtechnikát.

Babák Mihály elárulta, a fent említett beruházáson túltovábbi terveik is vannak a Vízi Színház fejlesztésével kapcsolatban. Mégpedig a női mosdót szeretnék bővíteni, és a jegypénztárnak két kisebb bástyát építeni a bejárathoz, melyekből egyik a pénztár, a másikból női mosdó lesz. Ezzel a vendégeknek is nő a komfortérzete, illetve a helyszínen jegyet vásárló nézőknek jóval kevesebbet kell majd sorban állni.

Csasztvan András, a Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a pályázatnak van egy energetikai korszerűsítés része is, amelynek keretében a nyílászáról ablaküvegeit és a két bástyában található öltözők fűtését cserélik. Utóbbi a gázkonvektorok helyett hőszivattyús megoldással működik majd, nyáron hűteni is tudják vele a helyiségeket. Továbbá a nyári időszakra napvitorlákat is beszereznek, például a napközben tartandó gyermekprogramok miatt, az árnyékolás érdekében. A hangtechnika fejlesztéséről elmondta, az nem csupán a korábbi rendszer elöregedése miatt szükséges, hanem azért is, hogy kompatibilisek legyenek azokkal a színházakkal, amik "otthonukban" már jóval modernebb hangtechnikával dolgoznak, és elhoznák előadásaikat Szarvasra.

A sajtótájékoztatón elárulták, a remények szerint szeptemberben már el is kezdődnek a munkálatok, és jövő tavasszal befejeződnek. Így a következő évadot már a megújult Vízi Színházban nyithatják.