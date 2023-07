– Nem gyakori, hogy valaki vidrát fotózzon, bár azért egyre többször előfordul – nyilatkozta megkeresésünkre Boldog Gusztáv. A természetvédelmi szakember elmondta, néhány éve például Békéscsabán örökítettek meg ilyen állatokat, illetve már érkezett jelzés elárvultnak hitt vidrakölyökről. Bár óvatos fajról van szó, ha hozzászoknak az ember közelségéhez, nyugodtabbak, le lehet fényképezni őket.

A vidra egyébként hazánkban jelenleg fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. Az állománya annak ellenére elterjedtnek, általánosnak mondható a magyarországi halastavak és folyók környékén, hogy Nyugat-Európa felé gyakorlatilag mi vagyunk az utolsó bástyája ennek a fajnak. Tőlünk nyugatabbra az élőhelyek leromlása miatt Európa szerte több helyről is eltűnt, de nálunk vannak még természetközeli élőhelyek, ezért az állománya stabilabb. Nyugat-Európa országaiban is észrevették a területek leromlását, beindult az ökológiai szemléletű revitalizációs munka és a vidrák és sok más faj állománya ezt szépen leköveti. A vidra egyébként elsősorban éjszaka aktív, ezért is látható viszonylag ritkán. Az utódok világra jöttekor helyhez kötött, de más időszakokban nagy területeket jár be. Mivel halevő, ragadozó, így a halastavak környékén nem igazán kedvelik, de kutyával például elég jól elijeszthető anélkül, hogy más, radikálisabb módszert kellene alkalmazni.