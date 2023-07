Jó hír azoknak, akik kedvelik az extrém bringás sportokat, a triálosokat: Orosháza lesz a házigazdája szombaton egy újabb versenynek, a Magyar Kerékpáros Szövetség versenynaptárába bejegyzett Magyar Kupa egyik fordulójának a főtéren.

Kovács Peti is erre készül most egy lengyelországi edzőtáborban. Majd Skóciában világbajnokságot rendeznek, ahol a magyar csapat tagjaként is megméretteti magát.