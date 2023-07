A felvételi eredmények alapján a nappali képzésekre közel húszan, míg a levelező és távoktatásos képzésekre több, mint negyvenen nyertek felvételt. Orosházán felsőoktatási szakképzésben gazdálkodási és menedzsment és turizmus-vendéglátás szakon indít a Kodolányi képzést, míg alapszakon gazdálkodási és menedzsment, emberi erőforrások és turizmus-vendéglátás szakon kezdhetik meg tanulmányaikat a hallgatók. A gazdálkodási és menedzsment szakon és emberi erőforrás szakon közel harmincan, míg turizmus-vendéglátás szakon közel húszan ülhetnek be az iskolapadba ősszel. A pótfelvételi eljárásban is jelentkezhetnek a hallgatók augusztus 5-ig.

– Az egyetem egyik szakra sem határozott meg minimum ponthatárt, vagy nyelvvizsga-követelményt. A pótfelvételi eljárás során lehetőség van még mindhárom szakra jelentkeznie azoknak, akik nem adták be jelentkezésüket, vagy egyik szakra sem nyertek felvételt. Összességében a Kodolányi János Egyetemre több, mint 1100-an iratkozhatnak be. Négyszer többen nyertek felvételt Kodolányin levelező képzésre, míg távoktatásos munkarendben háromszor többen adták be sikeresen jelentkezésüket. A növekvő felvételi jelentkezési kedv a minimum ponthatárok, illetve az emelt szintű érettségi követelmény eltörlésével magyarázható – sorolta dr. Malatyinszki Szilárd.

A levelező és távoktatásos képzések népszerűsége a munka melletti tanulással, a növekvő lakásbérleti árakkal és utazási költségekkel indokolható.