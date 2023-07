Nyomozóképző táborban oldják meg a rejtélyeket

Nyomozóképző tábort tart a héten a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. Pócsi Gabriella munkaszervezet-vezető elmondta, a tábornak már hagyománya van, évek óta megrendezik nyaranta. Játékos módon adják át a hét-tizenegy éves korú gyermekeknek azokat az ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapokban. – Három egyenruhás szervezet – a mentőszolgálat, a rendőrség és a tűzoltóság – munkáját ismerhetik meg az alsó tagozatosok, a cél izgalmas csapatjátékokon keresztül a bizalmuk, figyelmük fejlesztése, megtéveszthetőségük mérséklése. Ezek mellett a tudatos életmódra, önellátásra is hangsúlyt fektetünk, a gyerekek saját evőeszközzel esznek, nem pazarolják az élelmiszert. Maguk mosogatnak el, természetesen segítséggel – részletezte Pócsi Gabriella.

Adományokból újítanák meg a jaminai templom körtefa kapuját

Összefogásra buzdítják a jaminaiakat az egyházközösség tagjai, ugyanis „segítségre szorul” a Jézus Szíve katolikus templom, Erzsébethely egyik nevezetessége. A templomot harminc évvel ezelőtt, 1993. november 27-én adták át. Főbejárata Mladonyiczki Béla munkája, körtefából készült, a Rózsafüzér titkait jeleníti meg. Bár többször javították, most is újabb restaurálásra szorul, de erre egyáltalán nincs anyagi keret. – Összefogásra hívjuk a jaminaiakat, segítségül a belvárosban élőket; támogassák a gyűjtést. Július 21-én 14 és 17 óra között az egyházközség tagjaiként a Portéka Kézműves és Termelői Közösség vásárához csatlakozva szervezünk jótékonysági vásárt, amire elfogadnak felajánlásokat, és mindenkit buzdítanak a vásározásra – mondta el Járvás Istvánné kezdeményező, szervező. Kiemelte, ajándéktárgyakat, játékokat, régi könyveket szeretnének árulni, ehhez is örömmel elfogadnak felajánlásokat. Az adományokat a templom előtti téren lehet leadni július 21-én 9-13 óráig. Az előzetes jelzést a 20/9757-817-es telefonszámon várják.

Vizet osztottak a hőségben Békéscsabán

Összesen háromszáz palack félliteres ásványvizet osztottak ki szerdán délután, a rekkenő hőségben a Szeretlek Békéscsaba Egyesület tagjai az Andrássy út és a Munkácsy utca sarkán a járókelők között. Frankó Attila, az egyesület elnöke elmondta, a kezdeményezéssel – amelyet most egy cég jóvoltából tudtak életre hívni – arra igyekeztek felhívni a figyelmet, hogy a hőségriasztás idején fontos minél több vizet inni, különben az ember kiszáradhat, akár kórházba is kerülhet. Kiemelte: kedvezőek a visszajelzések, szívesen vették a figyelmességet az utcán sétálók, és arra biztat minden civil szervezetet, hogy szervezzen hasonló akciókat.

Szeghalmon tartottak főpróbát Toscana előtt a békéscsabai fúvósok

Zenével telt meg a szeghalmi Szabadság tér a minap. Az érdeklődők a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar jóvoltából egy nem mindennapi koncerten vehettek részt – ismertették a szeghalmi művelődési központ Facebook oldalán. Döge Csaba vezényletével a békéscsabai zenekar Olaszországba készült, Toscanában egy nemzetközi fesztiválon szerepel. A szeghalmi közönség az olaszországi repertoárba is belekóstolhatott, a szeghalmi fellépés egyfajta főpróba volt a fúvósok számára.

Megállapodást kötött a vármegye önkormányzata és a Magyar Bankholding Zrt.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Békés Vármegye Önkormányzata és a Magyar Bankholding Zrt. A minap Békéscsabán aláírt megállapodás értelmében a bankcsoport tagjai mind projektfejlesztési, mind működésfinanszírozási tapasztalataikat, szaktudásukat még koncentráltabban kívánják a vármegyei és a régiós − elsősorban fenntarthatósági és zöld − fejlesztési elképzelések szolgálatába állítani. A most megkötött megállapodás alapján a felek fokozottan keresik az együttműködési lehetőségeket az önkormányzati infrastruktúra fejlesztése; az önkormányzatok, a kis- és középvállalkozások energetikai fejlesztése; a foglalkoztatási hatékonyságot eredményező gazdaságfejlesztés; valamint a kis- és középvállalkozások, továbbá az agrárium fenntartható fejlesztésének területein – ismertette a részleteket Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke.

Érkeznek a búzaadományok az agrárkamara békéscsabai székházába is

Dr. Szabó István gazdálkodó, agrárjogász az első között vitte be adományát a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program jótékonysági kezdeményezésre, a rászorulók javára Békéscsabán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) székházába a napokban. Kozsuch Kornél, a NAK Békés vármegyei elnöke megköszönte a felajánlást dr. Szabó Istvánnak a majdani kedvezményezettek nevében is. Elmondta, a gyűjtőhelyekre folyamatosan érkeznek az adományok. A fogadóhelyek Békésben: Csabai Raktárszövetkezet, Dombegyházi Agrár Zrt., Kert-Land Kft. (Vésztő), Orosfarm Zrt. (Orosháza), MOROKO-FARM Kft. (Szarvas), Szárító és Tároló Mg. Zrt. (Kondoros) és Nagy János Szárító (Békés). – Akik nem tudnak valamelyik telephelyre kimenni, azoknak a felajánlását a békéscsabai székházunkban is fogadjuk – emelte ki Kozsuch Kornél. Vannak, akik nem rendelkeznek búzával, de segíteni szeretnének a rászorulókon. Számukra is adott a lehetőség, hogy pénzbeli adományt tegyenek.