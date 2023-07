Kardoskút díszpolgára lett 2023-ban Gombkötő Lajos István. Méltatásakor elhangzott: egész életét a kétkezi, becsületes munka jellemezte. A rendszerváltás óta volt önkormányzati képviselő, alpolgármester. A község közéletének évtizedek óta támogatója. Napjainkban az iskolafelújítási munkákból is kiveszi a részét. Az évtizedek alatt elvégzett társadalmi munkája és segítsége, embersége örökre nyomott hagyott Kardoskút életében.

Kardoskút Községért kitüntetést kapott Őzse Zoltán

Fotó: Fosztó Sándor

Kardoskút Községért kitüntetést kapott Őzse Zoltán. Kardoskúton a település kulturális életében jeles helyet betöltő színjátszás fenntartásában a Főnix Kulturális Egyesület elnökeként vezető szerepe van. Elismerésre méltó érték, amit a közösségért önkéntes munkájával végzett, végez. A helyi rendezvények és társadalmi munkák áldozatos résztvevője, értő és megbízható segítője – hangzott el a méltatásban.

Az Év embere lett Somogyvári Milán sportoló. A fiatal kardoskúti lakos az Orosházi Spartacus Birkózó Klub versenyzője. Sportpályafutása, a rengeteg befektetett munka beérett idén: a budapesti szabadfogású birkózó bajnokságon nem talált legyőzőre, magyar bajnok lett.

Az Év embere lett Somogyvári Milán sportoló

Fotó: Fosztó Sándor

Az idei falunapot is nagyon sok színes program gazdagította: volt kiállítás, felvonultak veteránjárművek (18 településről majd 100 gépjárművet regisztráltak a Kardoskúti Vererán és Motorosok Baráti Egyesületének a felhívására); három külföldi tánccsoport is szerepelt náluk (portugálok és 2 szlovák). A Capuccino együttes szuper hangulatot teremtett, ahogy a KisCipő zenekar is megidézte az igazi Republic hangzást.

A pörköltfőző-versenynek íme az eredményei: 1. Nagy Csaba, 2. Táncoló talpak csapat, 3. Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub. Kardoskút legfinomabb pálinkája 2023-ban Seres Péteré lett, csabagyöngye szőlőből készítette.