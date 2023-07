A pénteki rendezvényen a véradás után jubiláló önkénteseket tüntettek ki oklevéllel és ajándékkal. Kilencvenszeres véradó Szabó Pál és Ancsin János, nyolcvanszor nyújtotta eddig karját – hogy egy váradásával megmentsen három életet – Petrovszki János, Kovács Pál, Petrovszki Pál és Czirbuly Mátyás. Völgyi Sándor, a község polgármestere már negyvenszer adott vért. Az ünnepségen 25 jubiláló véradót köszöntöttek a huszonötödik véradástól a kilencvenig.

Petrovszkiné Czepó Judit elmondta, példaszerű az az összefogás Kétsopronyban, amivel ezt az ünnep rendezvényt is megtarthatták. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének igazgatója az ünnepségen megköszönte a véradók és a véradószervezők, valamint a támogatók önzetlen segítségét.

– Az elmúlt időszakban a járványhelyzet és a háború, a körülöttünk történő változások miatt nemcsak a hétköznapjaink, hanem a napi munkánk és az ünnepeink is megváltoztak – hangsúlyozta Tóth Zoltánné. – Az egészségügy, a gyógyítás egyik alappillére viszont maradt a véradás, a gyógyító vérkészítmény.

Tóth Zoltánné kitért arra, a véradók a bevezetett változásokhoz, intézkedésekhez az első perctől jól alkalmazkodtak. Megértették azt, hogy ebben az időszakban is nélkülözhetetlen az adományuk.

– Minden adandó alkalommal hálásak vagyunk, és hálásak azok a betegek is, akik nem is ismerik önöket, csak tudják, hogy egy jószándékú adomány, amit kaptak, egy óriási és pótolhatatlan ajándék, amely az ő gyógyulásukhoz járult hozzá – emelte ki Tóth Zoltánné. – A véradók által megtett minden egyes gesztus, mint láthatatlan életszál a segítők életművét szövi meg a rászoruló emberek szívében.

A Vöröskereszt Békés vármegyei igazgatója hangsúlyozta, mindez együttesen azt a köteléket erősíti, annak az összetartó hálózatnak a kiépülését jelenti, melyet úgy nevezünk: társadalmi együttműködés és szolidaritás.

– Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a véradások nem tarthatók meg áldozatos és elkötelezett szervezőmunka, precíz lebonyolítás nélkül – ecsetelte Tóth Zoltánné. – Tehát amikor most megköszönöm a véradók önkéntes áldozatát, egyúttal megköszönöm a Magyar Vöröskereszt önkéntes szervezőinek is folyamatosan kiváló munkáját is.