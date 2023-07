A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település közelében július 9-én siklott ki egy tehervonat kilenc konténerszállítója, amely tönkretette a vágányokat. Csaknem három hete dolgoznak a szakemberek a forgalmas vasútvonalon, hogy helyreállítsák a baleset miatt tönkrement síneket, biztosítóberendezéseket és a felsővezetéket. A baleset mindkét pályát megrongálta, így napokig ezen a szakaszon egyáltalán nem közlekedhettek a vonatok. A műszaki mentés után a bal vágányon megindulhatott a forgalom, de most is késésekre, járatkimaradásokra kell számítani.

A 210 tonnás SMD-80-as Európában is kuriózumnak számít, mindössze három ilyen monstrum dolgozik a kontinensen. Fotó: V-Híd

A szakemberek szerint a kisiklott kocsik olyan károkat okoztak, amelyek helyreállítása akár hetekig is eltarthatna. A V-Híd Zrt. tulajdonosa és menedzsmentje ezért is döntött úgy, hogy a baleset helyszínére irányítja vágányépítő gépét. A 210 tonnás SMD-80-as Európában is kuriózumnak számít, mindössze három ilyen monstrum dolgozik a kontinensen. A V-Híd gépe a Budapest-Belgrád vasútvonal építését hagyta el egy rövid időre, hogy Kétpónál segítsen.

Sárváry István vezérigazgató szerint pontosan az ilyen helyzetek miatt is fontos, hogy a stratégiai ágazatokban működő vállalatok nemzeti tulajdonban legyenek, mert így az állam sem kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe. A magyar V-Híd tulajdonában van a világ egyik legjobb vágányépítő gépe, így gyorsan, a külföldiek bevonása nélkül lehet vasutat építeni. A V-Híd ma már a vasútépítés minden szegmensében jelen van, így komplex feladatokat is meg tud oldani. A V-Híd Csoport első embere azt is elmondta, az SMD-80-as több száz méter megrongálódott vasúti pályát épít újra Kétpónál. A gép átvezénylésével a munka a tervezettnél jóval hamarabb befejeződhet, az ezzel járó pluszköltségeket pedig a vállalat magára vállalja.

Ha a pálya elkészül, akkor rövid időn belül a menetrend is helyreáll, így a személy- és áruszállító vonatok ismét a megszokott ütem szerint közlekedhetnek.