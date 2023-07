– Sok érdekes, tanulságos beszélgetést, személyes tapasztalatot jelentenek számomra az immár évek óta zajló utcafórumok – fogalmazott. – A csütörtöki nappal ennek egy „mobilabb” formáját, a kerékpáros bejárást kezdtem meg. Az elmúlt évek során tapasztaltam, hogy a személyes találkozás, tapasztalatszerzés segíti elő leginkább egy közösség hatékony képviseletét akár kerületi, akár városi szintről beszélünk. Hiszem, hogy úgy az ünnepek, mint a krízishelyzetek során egyaránt szükség van arra, hogy elmondhassuk egymásnak gondolatainkat. Hamarosan a kerület további utcáit is felkeresem, illetve saját választókerületem után a város több pontját is szeretném bejárni a tegnapihoz hasonló, kötetlenebb formában. Ezúton is köszönöm mindazok bizalmát, biztatását és meglátásait, akik megosztották velem véleményüket.