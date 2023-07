Nincs megállás, a település központjában, a művelődési ház és környéke valamitől vonzó a legmelegebb napokban is. Nagy a jövés-menés, kicsik és nagyobbak keresik fel napi rendszerességgel, hiszen Dohorné Nagy Nóra és kollégái folyamatosan csalogatják őket, kínálnak a nyári szünet napjaira találkozási alkalmakat, szerveznek foglalkozásokat.

Az élménynaplók már a vakáció kezdetekor elkészültek.

Az úgy kezdődött, hogy ...

– Elkészültek az élménynaplók még a vakáció előtt. Már ez is egy olyan alkalom volt, amikor együtt alkothattak a gyerekek és várakozással teli órákat tölthettek együtt. Ebbe vezetik azóta is élményeiket, amiket velünk, közösen át- és megélnek. Számos programot kínálunk a mesedélutántól az activity versenyen át, de lépéseket is gyűjtünk, együtt sétálunk a település utcáit megismerve. Aki sportosabb beállítottságú, ő sem marad élmény nélkül – sorolta Nóra, aki már tavaly azon fáradozott, hogy a község fiataljait becsalogassa a házba, ott életteli alkalmakkal, tartalmas programokkal szórakoztassa a dombegyházi fiatalokat.