Békés polgármestere kifejtette, ahogy a tavalyi, kiemelkedően forró nyárban, úgy idén is lehetőséget biztosítanak a város óvodásainak egy kis kikapcsolódásra.

– A meleg beköszöntével minden óvoda egy-egy látogatást tehet az élményelemekkel gazdagított gyermekmedencénél, amit szerdán a Csillagfürt Református Óvoda apróságai vehettek birtokba – tette hozzá. A polgármester kiemelte, az előző évben is nagy népszerűségnek örvendő „strandolós napok” után idén is bízik abban, hogy a hűsítő, vidám alkalom egyúttal a vizes sportok, mozgásformák felé is tereli az érintettek figyelmét.

– Városunkban úgy uszodai, mint nyílt vízi vizes sportokra is lehetőség nyílik – fogalmazott.