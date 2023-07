Az M44-es is napirenden volt hétfőn a parlamentben

Az M44-es gyorsforgalmi út hiányzó két szakaszának építése is szóba került a parlament hétfői ülésén. Herczeg Tamás, Békéscsaba és térsége fideszes országgyűlési képviselője közölte: egy település, egy megye elérhetősége rendkívül fontos turisztikai szempontból és a tőkevonzó képesség miatt is. Régiójában a legfontosabb cél, hogy Békéscsaba és Budapest között a 2x2 sávos gyorsforgalmi út elkészüljön, ez nagyon fontos a térségnek. Herczeg Tamás hozzátette: szeretnék, ha a két utolsó szakasz is mielőbb elkészülne.

Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára kijelentette: az elmúlt időben Békéscsaba nagyon sokat fejlődött. Jelenleg vidékbarát kormánya van az országnak, a vidék átjárhatósága, az emberek mobilitása terén is jelentős fejlődést értek el az elmúlt időben. Kitért rá: mind a Lakitelek-Szentkirály, mind pedig a Szentkirály-M5 szakasz beruházása zajlik és hamarosan elkészül. Ezzel a Békéscsaba és Budapest közötti távolság jelentősen csökken – emelte ki.

Kedvezményekkel vonzzák az orvosokat Békéscsabára

Az egészségügyi alapellátás helyzete – azaz az, hogy van-e elég háziorvos, házi gyermekorvos és fogorvos Békéscsabán – is téma volt a városi közgyűlés minap tartott ülésén. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy megnyugtató a helyzet. Paláncz György tanácsnok pedig azt emelte ki, hogy a megüresedett praxisokat sikerült fiatal szakemberekkel betölteni. Bevezették a Békéscsabai Háziorvos elnevezésű kártyát, amellyel a doktorok különféle szolgáltatásokat vehetnek igénybe, például kaphatnak bérletet színházba, strandra. Kiemelte: ezekkel a kedvezményekkel igyekeznek vonzóvá tenni Békéscsabát az orvosok számára.

A fúvószenekart és a nagycsaládosokat támogatták Békéscsabán

Önzetlen adományozók jóvoltából az önkormányzat 1,4-1,4 millió forinttal segíti a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekart és a Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesületét. Az összeget a városházán adta át jelképesen Szarvas Péter polgármester a szervezetek vezetőinek. Emlékeztetett: az önkormányzat a közelmúltban szervezett nyárköszöntő jótékonysági estet a Széchenyi-ligeti látogatóközpontban, amelyen mintegy százan vettek részt. Azt követően, hogy az est bevételeiből kivonták a kiadásokat, 2,8 millió forint maradt a jótékonykodásra, az összeget pedig fele-fele arányban osztották szét a két segíteni kívánt szervezet között.

Egyre népszerűbb a régi épületeket bejáró Harruckern történelmi emlékút Békéscsabán

Egyre népszerűbb a Harruckern történelmi emlékút – ismertették a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör Facebook-oldalán, hogy az elmúlt napokban is többen vettek részt a túrán, köztük helyi pedagógusok, de vármegyehatáron túliak is. A Harruckern történelmi emlékút alig egy kilométer hosszú, a Molnárháztól, Békéscsaba egyik legidősebb, eredetiben megmaradt lakóépületétől indul és az evangélikus nagytemplom mögötti, podsztyenás Öreg házig tart, közben pedig érinti a Meseházat és a Szlovák Tájházat is. A hagyományőrzők által szervezett túrán részt lehet venni akár gyalogosan, akár biciklivel, akár lovaskocsival.

Rangos díjjal tért haza Békéscsabára a Tabán Táncegyüttes

A békéscsabai Tabán Táncegyüttes és az Aradi Kamaraszínház közös előadása, a 497 elhozta a legjobb koreográfiáért járó elismerést a nemrég a romániai Resicabányán rendezett nemzetközi fesztiválról. Farkas Tamás, az együttes művészeti vezetője, koreográfusa elmondta, hogy az erőteljes román témával rendelkező produkciót a publikum álló tapssal, ovációval díjazta. A műsorban azt a sztorit dolgozták fel, hogy az első világháború előtt négy romániai fiatal jelentkezett egy párizsi felhívásra, miszerint 100 ezer frank jutalomért körbe lehet sétálni a Földet. 16 éven át utaztak, és végül közülük csak egy maradt életben, Dan Dumitru.

Kitüntetésekről is döntöttek Békéscsabán

Gál Tamás, a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Liszt-díjas karmestere, valamint a hagyományok őrzésében jeleskedő Szedlják István rézműves, népi iparművész érdemelte ki a békéscsabai közgyűlés elismerését – ismertette nemrég sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester, valamint Hanó Miklós alpolgármester, hogy erről is döntöttek a grémium legutóbbi ülésén. A Békéscsaba Ifjúságáért díjról ugyancsak döntöttek: jutalmazták a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesületet, illetve Karácsony Zsolt mentálhigiénés szakembert.

Nyolcszázezer forinttal segíti a tábort Békéscsaba

Három héten át tartó tábort szerveznek július 3. és 21. között az Esély Pedagógiai Központban a Vandháti úti intézmény sajátos nevelési igényű gyermekei számára. Szarvas Péter polgármester nemrég sajtótájékoztatón elmondta, a szülők részéről merült fel igény, hogy legyen tábor a fiataloknak. Az önkormányzat 800 ezer forintos támogatást nyújt, hogy biztosíthassák a három héten át tartó program személyi feltételeit, azaz két gyógypedagógus és egy gyógypedagógiai asszisztens foglalkoztatását. Paláncz György tanácsnok hangsúlyozta: sajátos nevelési igényű tanulókról van szó, ezért támogatni kell őket.