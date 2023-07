– Nagyon erős mezőnyben szerezte meg a világbajnoki címet. Miként képzeljünk el egy ilyen versenyt, mire figyelnek a zsűri tagjai?

– Az első, legfőbb szempont a szárazság, minimális vízháztartással kell megérkezni a versenyekre. Minél szárazabbak vagyunk ugyanis, annál jobban meg lehet mutatni a legkisebb izomzatot is. Ehhez négy hónapos diétás és két hónapos versenyfelkészülésre van szükség. A pontozók emellett figyelnek arra, hogy a versenyzők jobb és bal oldala minél szimmetrikusabb legyen, és persze némi szubjektum is szerepet játszik az értékelésben.

– Mit jelent az Ön által említett négy hónapos diéta?

– A legtöbben azt gondolják, hogy ilyenkor csak csirkét és rizst esznek a versenyzők, de ennél összetettebb a felkészülés, hiszen nagyon sok minden függ a genetikától és az anyagcserétől is. Persze a csirke és rizs valóban kulcsszerepet játszik a táplálkozásban, de én például napi szinten eszem marhahúst és halat is. A köret kicsit szegényesebb, hiszen a rizs mellett bulgur és kígyóuborka kerül az asztalra. A hús mennyisége 80 deka, míg a szénhidráté 500-600 gramm, ami a versenyhez közeledve folyamatosan csökken attól függően, hogy mennyire van beszáradva valaki. Mindezt napi szinten nagyon figyelni kell.

– Egy ilyen felkészülést egyedül csinál végig, vagy van valaki Ön mellett?

– Nagyon régen dolgozunk együtt a mesteremmel, Süli Józsival, az edzéstervet és a diétát is együtt állítjuk össze, Józsi mindenben segíti a felkészülésemet. Maguk az edzések egyébként hasonlóan zajlanak, mint szezonon kívül, a változás csak annyi, hogy a súlyokat csökkenteni kell, az ismétlésszámokat pedig növelni, hiszen az energiaszint egyre csökken, ahogy mérséklődik a szénhidrát-bevitel és a cukorbevitel teljesen megszűnik. Személy szerint napi másfél órás súlyzós és egy órás kardió edzést végzek ilyenkor.

– Több hónapon át tartó lemondásra van szükség egy-egy ilyen felkészüléshez. Mi ad erőt ebben az időszakban?

– A diétás és versenyidőszakot belső motiváció nélkül nem lehetne végigcsinálni. Személy szerint minden felkészülésnek úgy indultam és indulok neki, hogy mindent igyekszek maximálisan beleadni. A mezőny forog, mindig feltűnnek új versenyzők és olyan klasszisok, akik kihagytak egy-két évet. Előre nem tudjuk, kivel kell versenyeznünk a helyezésekért. Múlt szombaton Szlovéniában a saját számom, a Master 50 év felettiek kategóriája mellett a 180 centiméternél magasabbak korosztálytól független számában és a nehézsúlyúak között álltam rajthoz. Leírhatatlan élményt jelentett, hogy előbbi számban az arany-, utóbbi két kategóriában pedig ezüstérmet vehettem át.

– Amikor végeznek a versenyen, azonnal véget ér a nélkülözés?

– Igen, a legtöbben rögtön elengedik magukat, és „töltik magukba” a kedvenc ételeiket, legyen szó pizzáról, lángosról, palacsintáról vagy csokoládéról. Nagyon hosszú a hat hónapos nélkülözés, én is vasárnap óta pótlom a finom falatokat.

– Mi volt a világbajnoki menü?

– Vasárnap értem haza, és nyolcéves kisfiammal közösen a páromtól bolognai spagettit rendeltünk dupla sajttal és sok darált hússal. Mellé nutellás, illetve barack- és eperlekváros palacsinta került, degeszre ettük magunkat, nagyon finom volt és nagyon jól esett.

– Ahogy mesél a szeretteiről, azt érezzük, hogy nagyon fontos az Ön számára a családja.

– Az erős családi háttér nagyon lényeges nekem és anélkül a versenyzés nem működhetne, ők adják az energiát, a lendületet. Hálás vagyok, hogy mellettem állnak, hogy együtt örülünk a sikereknek.

– Nem csak versenyez, hanem edző is. Miként látja, mennyire figyelnek az emberek a sportra?

– Elsősorban biztonsági őrként dolgozom, a szabadnapjaimon pedig személyi edzéseket tartok. Egyre többekben tudatosul, hogy mennyire fontos a sport, és itt nem is csak a súlyzós tréningekre gondolok, hanem a biciklizésre, a kocogásra, az úszásra. A sport fizikálisan és mentálisan is kedvező hatással van a emberi szervezetre, és az a jó benne, hogy bármikor el lehet kezdeni. Nekem is vannak olyan „tanítványaim”, akik 50 év felett vágtak bele.

– Apropó, Ön mikor kezdte a testépítést?

– Még a ’80-as években Pakucza Józsinak volt egy terme Békéscsabán a rendőrséggel szemben, kezdetleges súlyzókkal, rozsdás csillekerekekkel, mégis volt az egésznek valami különleges hangulata. 17-18 évesen kerültem be ebbe a világba, és szerelem lett, ha lehet ilyet mondani.

Hívták máshová, mégis Békéscsabán maradt Lipták Mihályt többször hívták Budapestre, illetve a Dunántúlra is, mégis mindig maradt Békéscsabán. – Itt születtem, lokálpatrióta vagyok, soha nem vonzott a nagyvárosi légkör – fogalmazott ezzel kapcsolatos kérdésünkre. – Jól érzem magam Békéscsabán, hiába hívtak többször is máshová. Békéscsaba egy élhető kisváros, ami még szép is mellé. Leéltem itt 54 évet, októberben leszek 55 éves, rengeteg ismerősöm és barátom van itt. Itt élnek a szüleim, a testvérem, a testvérem családja, minden még jobban ideköt. Arra a kérdésünkre, hogy a versenyzést meddig folytatná, elmondta, vannak kategóriák 60 és 70 év feletti indulók részére is: – Egyelőre most nem gondolok a versenyekre, de azt hiszem, amikor újra közeledni fog a felkészülés időszaka, újra elkezdem majd. Igazából sosem maga a megmérettetés motivált, sokkal inkább maga a sport, a kihívás – hangsúlyozta.