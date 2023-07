„Szuper programokkal készültek a szervezők a családok és baráti társaságok részére. Gratulálunk a focistáknak az eredményekhez és a részvételhez is egyaránt. Örülünk, hogy ez a színvonalas rendezvény ismét megmozgatta Szeghalom lakóit és még nagyobb öröm számunkra, hogy ennyien választották ma is a sportot a nagy meleg ellenére is. A rendezvény fő támogatója Szeghalom Város Önkormányzata volt. Köszönjük a színvonalas szervezést Szeghalom Újtelep Sport és Szociális Egyesület tagjainak és az összes támogatónak” – írták a város közösségi oldalán, ahol sok képet is megosztottak a rendezvényről.